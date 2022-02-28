«Війна стала європейською» – Резніков про війну з Росією

96 годин, упродовж яких українська армія стримує наступ Росії, вистачило Європі для зміни ставлення до того, що відбувається в Україні. Про це зранку 28 лютого написав у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков.

«96 годин спротиву.

4 доби звитяги, мужності, самовідданості і віри.

…Учора відбувся справжній злам. Війна стала європейською.

Її нарешті так усвідомили. Вже зараз пів Європи збирає, пакує, везе нам зброю і засоби бронезахисту. Коло держав, які надають реальну допомогу, значно збільшилося. Збільшилися її масштаби. Європа вже надала тимчасовий прихисток десяткам тисяч тих, кого ми хочемо зберегти найбільше – нашій малечі та їхнім мамам. Без усіляких формальностей. Як своїм. Зараз на заході у нас насправді немає кордону», – відзначив Резніков.

Країни Заходу впродовж кількох днів запровадили проти Росії значну кількість санкцій, частина яких є вкрай небезпечними для російської економіки.

Євросоюз надасть Україні військову допомогу на 500 мільйонів євро, з яких 450 мільйонів підуть на зброю, повідомив голова зовнішньополітичної служби блоку Жозеп Боррель 27 лютого.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС погодився надати летальну зброю Україні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».