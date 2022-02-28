Перші наслідки нових санкцій: рубль девальвує на понад 30% проти долара та євро

Російський рубль на так званому «премаркеті» – торгах за участю приватних інвесторів до відкриття в Росії фондових і валютних бірж – зранку 28 лютого зазнає значних втрат проти провідних валют, долара США та євро, повідомляє Bloomberg.

За даними сайту Profinance, рубль втрачає понад 30% своєї вартості. Станом на 5:55 за Києвом за долар дають понад 114 рублів (падіння на понад 35%), за євро – понад 125 рублів (падіння на понад 34%).

Блокування резервів Центробанку Росії є потенційно найпотужнішою зброєю у фінансовому арсеналі Заходу, спрямованою на серце фінансової системи цієї держави, пише The Wall Street Journal. Це крок з невеликою кількістю прецедентів, який посилює інші санкції Заходу.

США, Європа та Канада пообіцяли 26 лютого не дозволити Центробанку Росії cкористатися його міжнародними резервами в розмірі 630 мільярдів доларів «таким чином, щоб підірвати вплив наших санкцій». Цей крок безпосередньо спрямований на заощадження, які президент Росії Володимир Путін створив за останні роки, щоб допомогти ізолювати російську економіку від зовнішнього тиску.

«Символічно кажучи, це ядерна бомба у світі глобальних фінансів. У Росії буде величезна «премія за ризик» для будь-яких видів фінансових операцій. Це буде… дуже болючим», – сказав Соні Капур, професор фінансів і генеральний директор Північного інституту фінансів, технологій та сталого розвитку, аналітичного центру в Осло.