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ООН: число біженців з України наближається до 400 тисяч

30-річна Оксана з немовлям віком 7 днів на українсько-польському кордоні, Перемишль, 26 лютого 2022 року

Число громадян України, які залишили свою країну після збройного вторгнення Росії 24 лютого, наближається до 400 тисяч. Такі дані наводить управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Число біженців з України щойно оновлено – дані ґрунтуються на даних, наданих національними органами влади. Нині загальна кількість становить 368 тисяч і продовжує зростати», – повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців 27 лютого.

Комісар Євросоюзу з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив 27 лютого, що війна Росії проти України може перевести в статус переміщених осіб «понад сім мільйонів людей».

«Ми є свідками того, що може стати найбільшою гуманітарною кризою на нашому європейському континенті за багато-багато років», – сказав Ленарчич на пресконференції після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченої потоку біженців з України.

Пізніше представник Єврокомісії уточнив, що Ленарчич давав «оцінки на випадок продовження агресії» на підставі інформації ООН.

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