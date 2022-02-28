ООН: число біженців з України наближається до 400 тисяч

Число громадян України, які залишили свою країну після збройного вторгнення Росії 24 лютого, наближається до 400 тисяч. Такі дані наводить управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Число біженців з України щойно оновлено – дані ґрунтуються на даних, наданих національними органами влади. Нині загальна кількість становить 368 тисяч і продовжує зростати», – повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців 27 лютого.

Комісар Євросоюзу з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив 27 лютого, що війна Росії проти України може перевести в статус переміщених осіб «понад сім мільйонів людей».

«Ми є свідками того, що може стати найбільшою гуманітарною кризою на нашому європейському континенті за багато-багато років», – сказав Ленарчич на пресконференції після зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС, присвяченої потоку біженців з України.

Пізніше представник Єврокомісії уточнив, що Ленарчич давав «оцінки на випадок продовження агресії» на підставі інформації ООН.