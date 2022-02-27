Генічеськ в окупації: банкомати без грошей, люди без світла та опалення

Місто Генічеськ Херсонської області перебуває під контролем російських військ. Місцева влада закликає населення залишатися вдома після 22-ї години. Місто частково знеструмлено – люди збирають у парках гілки, щоб розпалювати старі печі.



За даними «Новин Приазов’я», триколори в місті не розвішують, але присутня російська техніка. Жителі обережно повідомляють, що військові базуються в ПТУ №17. Місцеві ЗМІ з посиланням на голову громади Генічеська Олександра Тулупова повідомляють, що місто патрулюють «співробітники муніципальної служби, поліції охорони та охоронних фірм».



Як повідомляє кореспондент «Новин Приазов'я», енергопостачання відновлено в місті лише частково. На території громади є села, які залишаються без світла та води з початку вторгнення Росії на Херсонщину з території Криму. Дехто, переважно пенсіонери, збирають гілки у місцевих парках для печі – через відключення електрики автоматика на газових опалювальних котлах не працює.

Разом з цим у банкоматах з 26 лютого вже немає грошей, у більшості магазинів не працюють термінали, а ціни на товари зросли на 20-30%.

Як зазначає кореспондент, люди у приватних бесідах зізнаються, що понад усе «бояться обстрілів».

За останніми даними Херсонської ОДА:

в Генічеську бойові дії відсутні, частково відсутня електроенергія (збили електроопори);

вода подається по графіку, не вистачає напруги одразу усіх забезпечити водою, газопостачання в нормі;

на хлібозаводі борошно є, немає дріжджів, продукти частково є, але нові не підвозять;

медикаментів не вистачає в повному обсязі, є проблема з інсуліном.

пальне лише для забезпечення автомобілів, що здійснюють життєзабезпечення населення (автомобілі швидкої допомоги, підрозділів ДСНС, автомобілі служби охорони порядку).

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України.

Російські офіційні відомства майже не коментують ситуацію навколо вторгнення, не реагуючи на заяви української сторони про можливі втрати серед російських військових і захоплення кількох російських військовослужбовців у полон.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.

Так у Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про необхідність «сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей».