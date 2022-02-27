«Рятуйте свою країну»: Кулеба закликав росіян вимагати в Путіна припинення війни

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до росіян, коментуючи нові санкції, які Європейський союз запроваджує проти Росії через нове вторгнення до України.

«Українці не хотіли цієї війни, але українці будуть воювати за свою землю, за свої будинки. І в нас вже розгорнулася справжня народна війна. Кожен бере в руки зброю і захищає свою країну. Путін втягнувся у війну, а розплачуєтеся за неї ви», – сказав Кулеба у відео, яке оприлюднив у своєму інстаграмі.

Кулеба вказав на те, що від «безпрецедентних» санкцій, які запровадив Брюссель, постраждають передусім рядові жителі Росії.

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«У Путіна гроші не закінчаться, в нього все буде добре. А курс рубля в обміннику полетів у прірву. Російські банки відключаються від міжнародних систем фінансування і ви не зможете навіть своїми картками розрахуватися. Небо в Європі закрите, ви не зможете сісти на літак і полетіти у відпустку, щоб подивитися світ. І це тільки початок, далі буде гірше», – застеріг міністр.

Він також згадав про те, що російські військові гинуть у ході вторгнення і «повернуться додому в мішках». Голова українського МЗС запропонував росіянам вимагати в президента Росії Володимира Путіна припинення війни.

«Україна ні на кого не нападала і не планує нападати, ми хочемо жити в мирі, але для цього Путін повинен зупинити війну і знищення російської економіки, яке вже почалося і від якого постраждаєте ви. Рятуйте свою країну, вимагайте від Путіна зупинити війну», – закликав Кулеба.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».