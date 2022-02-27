Кличко сказав, що ніч у Києві знову буде складною, і подякував містам довкола столиці за боротьбу

Міський голова Києва Віталій Кличко у відеозверненні попередив, що сьогоднішня ніч знову буде складною.

«Тому наші захисники готуються обороняти столицю. А киян я закликаю провести цю ніч в укриттях. Бо ворог сатаніє. Розстрілює мирні домівки. Продовжує знищувати нашу інфраструктуру. Хоч сам несе великі втрати – і людські, і військовою технікою. Бо, схоже, росіяни не очікували такої відсічі і такого духу українських людей. І військових, і цивільних. Наші воїни б’ються героїчно. По всій Україні. Наші люди згуртувалися, щоб відстояти свою державу. Намагається орда прорватися і до Києва, та наші мешканці готуються дати відсіч агресору», – сказав Кличко.

Він також подякував за витримку мешканцям Ірпеня, Ворзеля, Бучі і Гостомеля, «де тривають запеклі бої».

«Тримайтеся! Разом вистоїмо!», – звернувся Кличко.

За даними столичної влади, від початку нападу російських військ з 24 лютого у Києві 31 людина загинула, 106 поранені.

27 лютого через дії російських військових складним залишався напрямок Гостомель-Буча-Ворзель і Вишгород. Зранку в Бучі снаряд влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, після чого почалася пожежа.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат. Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.