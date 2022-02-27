Кличко про втрати під час оборони Києва: 31 загиблий, 106 поранених

У Києві від початку нападу російських військ з 24 лютого загинула 31 людина, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«9 мирних жителів, в тому числі одна дитина. Чотири невідомі особи та 18 військових і бійців тероборони», – розповів очільник столиці.

Він також повідомив, що кількість поранених за усі дні оборони Києва уже перевищила сотню осіб.

«Поранені 106 людей. З них – 47 цивільних: зокрема, троє дітей (в тому числі 17-річний курсант)», – зазначив Кличко.

За словами мера, російських військ у Києві немає, але військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.

«Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп», – повідомив Кличко.

Жителів столиці мер просить неухильно дотримуватися правил комендантської години і не виходити на вулицю до ранку понеділка.

«Вийти можна, тільки якщо за сингналом повітряної тривоги ви ідете в укриття», – пояснив Кличко.

На Київщині від початку 27 лютого в лікарні області уже доставлено 60 людей – цивільних і військових, – дев'ять людей загинули, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».