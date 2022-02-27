Генпрокурор України звернулася до громадян Росії та окремо до Путіна

На четвертий день воєнної агресії Росії проти України генеральна прокурор України Ірина Венедіктова звернулася до громадян Росії.

«Громадяни Росії, якщо ви не припините цю війну – ви співучасники та посібники найтяжчих воєнних злочинів, злочинів проти миру та людяності, розв'язування та ведення агресивної війни, масових вбивств мирного населення, застосування зброї масового знищення та заборонених міжнародним правом видів озброєння. Термінів давності за них немає».

Вона розповіла про загиблих і поранених в Україні, зокрема про дітей.

«Вчора диверсанти розстріляли сім’ю з трьома дітьми у Києві. Загинули батьки та одна з дочок, яка навчалася у 4-му класі. На Херсонщині ваші війська обстріляли швидку допомогу з пораненими – водій та пацієнт згоріли. Ваші ракети б'ють по житлових районах та населених пунктах. Гинуть і зазнають тяжких поранень діти, люди похилого віку та жінки. Збройні сили РФ систематично демонструють зневажливе ставлення до законів та звичаїв ведення війни, вони постійно здійснюють атаки на об'єкти цивільної інфраструктури, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права», – додала генпрокурор.

У відеозверненні Венедіктова наголосила також, що війська Росії вже завдали сотні ударів крилатими та балістичними ракетами по цивільній інфраструктурі.

«Десятки таких ударів були направлені на дитячі садки та школи, лікарні, де бели найменші українці. Тільки за сьогоднішню ніч загарбницькі війська РФ завдали ударів по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури, серед яких: нафтобаза у Василькові; газопровід у Харкові; пункт захоронення ядерних відходів у Києві. Всі ці об'єкти були законними військовими цілями з погляду міжнародного гуманітарного права. Від ударів по цих об'єктах насамперед страждає цивільне населення».

Вона також додала, що до 40 років жила в російськомовному Харкові з прізвищем Венедіктова, радикалкою: «А націоналісти – ми всі. Націоналісти – українці від Керчі, Донецька та до Львова, Ужгорода та Тернополя. Націоналісти – це ті, хто любить свою батьківщину. І ми на своїй землі. У своїй країні. І вас не кликали. І нічого не зробили такого, щоби прийшов брудний російський танк. Наша нація зшивається та міцніє. І ми переможемо! Ви не маєте шансів. Ми все одно переможемо. Тому що за нами правда».

Також вона звернулася до президента Росії Володимира Путіна: «Громадянине Путін. Зазвичай я не називаю прізвища та шаную презумпцію невинності. Але не у вашому випадку. Ми доведемо у справедливому суді, що ви – вбивця та головний воєнний злочинець 21-го століття. Це я вам офіційно заявляю. Як генеральний прокурор суверенної держави Україна у своїх межах, а не у ваших. Як можливий майбутній головний державний обвинувач у міжнародному суді. Мине час – ми скажемо вам це в Гаазі в очі».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».