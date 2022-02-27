МВС: фахівці перевірили пункт захоронення радіоактивних відходів у Києві – загрози для населення немає

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що важливі об’єкти пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон» обстріляні не були, «невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством».

«Інтернетом шириться інформація, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Сьогодні наші рятувальники Київського гарнізону та співробітники Дослідно-випробувальної лабораторії Головного управління ДСНС України у місті Києві виїхали на місце події для розвідки та вимірювання радіаційного фону повітря. На місці було встановлено, що внаслідок обстрілів невідомий об’єкт влучив поруч з підприємством та не потрапив у важливі об’єкти», – йдеться у повідомленні 27 лютого.

«Виходу радіонуклідів в оточуюче середовище не відбулося, радіаційний фон в нормі, поверхневого забруднення немає», – цитують у МВС Олену Полякову, заступницю директора ДСП «Об’єднання Радон» з виробничих питань.

Також на місці працювала дослідно-випробувальна лабораторія Головного управління, яка підтвердила, що загрози для населення немає, зауважили в міністерстві.

Державна інспекція ядерного регулювання близько 3-ї ранку 27 лютого повідомила, що під час обстрілів Києва снаряди поцілили в пункт захоронення ядерних відходів. Тоді у відомстві повідомили, що автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла за ладу, але попадання снарядів зафіксували камери спостережень. Пізніше у ДСНС України уточнили агентству «Інтерфакс-Україна», що влучення російських снарядів до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії об'єднання «Радон» не призвело до розгерметизації сховища.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».