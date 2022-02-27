В Києві зійшло сонце, столиця пережила ще одну ніч російської загрози 

Київ пережив третю ніч після повномасштабного вторгнення Росії на територію України на фоні численних повідомлень про наміри Кремля захопити столицю у перші дні нападу.

Напередодні в місті ввели безпрецедентні заходи безпеки. Після низки вуличних боїв і спроб російських диверсійних груп захопити військові об’єкти в столиці було оголошено комендантську годину з 17:00 суботи до 8:00 понеділка.

Вечір для киян пройшов під звуки сирен - чотири рази через загрозу авіаційного удару людям доводилося ховатися в укриттях. Локальними групами і чатами ширилися повідомлення про масований авіаційний удар з боку Росії.

За годину до опівночі народна депутатка Ірина Геращенко написала в телеграмі, що “протягом наступної півгодини-години фашистський режим кине на Київ все, що в них є, весь смертоносний ураган”.

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Панічні повідомлення спробував розсіяти радник голови МВС Антон Геращенко, який закликав довіряти тільки офіційним повідомленням про загрозу авіаударів.

"Україна отримує дані про повітряну загрозу від наших союзників, які дуже уважно переглядають із космосу та радарів на території країн НАТО все, що відбувається в Росії та Білорусі, та передають їх нашій державі негайно", - пояснив він.

Врешті приблизно пів на першу жителі Теремків почули потужний вибух з боку Одеської траси. Фото і відео масштабної пожежі одразу оприлюднив і кореспондент Радіо Свобода, який перебував неподалік.

Як виявилося згодом, російські війська поцілили ракетою у нафтобазу в селі Крячки. Вибух був такої потужності, що його було чутно і на Академмістечку, що за 40 км від місця падіння російської ракети. КМДА порадила киянам зачиняти вікна через шкідливі викиди внаслідок пожежі під Васильковом.

Згодом стало відомо, що поруч продовжуються бої за аеродром. Згідно повідомлень з різних джерел, російські військові хочуть захопити одне з летовищ біля Києва, щоб використати його для десантування ударної сили для взяття столиці.

Неспокійно було і в інших районах столиці, тривала боротьба силовиків і територіальної оброни з диверсантами. Російських зловмисників знешкодили при спробі прориву через блокпост у Дарницькому районі. А перед тим ДРГ була затримана і в Голосіївському районі.

Під ранок стало відомо, що російські снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів в Китаєві. Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла за ладу, але попадання снарядів зафіксували камери спостережень.

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації на чолі з Володимиром Путіним почалося 24 лютого з самого ранку. Через дві доби спротиву президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зламала задум окупантів і ворог не отримав переваги.

Глава держави напередодні розповів, що на вулицях, у небі Києва, Василькова, Вишгорода, навіть навколишніх полях тривала справжня битва за столицю. За його словами, ворог застосував проти українців усе: ракети, винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант.

Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.