Під час обстрілів Києва снаряди влучили в пункт захоронення ядерних відходів – Держінспекція

В ході обстрілів Києва снаряди поцілили в пункт захоронення ядерних відходів. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання близько 3 ранку 27 лютого.

«01:20 за Київським часом внаслідок масового обстрілу Kиєва всіма доступними Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон». Про це по телефону повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті внаслідок масового обстрілу, який досі триває», – повідомляє інспекція.

Наразі відомство не може оцінити масштаб руйнувань. За його даними, автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла за ладу, але попадання снарядів зафіксували камери спостережень.

«Оцінка радіаційної обстановки буде здійснена переносними приладами після завершення обстрілів. За попередньою оцінкою Держатомрегулювання, за межами санітарно-захисної зони загрози населенню немає», – додають у Держінспекції.

Пізніше у ДСНС України уточнили агентству «Інтерфакс-Україна», що влучення російських снарядів до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії об'єднання «Радон» не призвело до розгерметизації сховища.

«Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі», – повідомили у прес-службі.

У Києві близько 23 години 26 лютого оголосили повітряну тривогу через ймовірні обстріли.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

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Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.