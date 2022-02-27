Російські військові зайняли адмінбудівлі Бердянська – в.о. мера

27 лютого ввечері російські військові зайшли до адмінбудівель Бердянська в Запорізькій області й поставили у них свою охорону, повідомив у відеозверненні в.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло.

«До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці у будівлі виконавчого комітету. Разом із оперативним штабом керували і координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життя нашого міста. Певний момент часу до цього до будівлі увійшли озброєнні військові і представилися солдатами російської армії і проінформували про те, що всі адміністративні будівлі перебувають під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому», – заявив в.о. мера.

«Нам запропонували продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей. Вважаю таку пропозицію неприйнятною, тому ми всім оперативним штабом залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати і координувати роботу оперативного штабу віддалено», – йдеться у зверненні Свідла.

В.о. мера Бердянська також у зверненні попросив усіх бердянців залишатися вночі в укриттях.

«Ми продовжуємо працювати, виконувати свої обов’язки до того часу, поки це буде можливо. Але ми всі маємо розуміти, що йде війна. Війна – це небезпека для життя і здоров’я кожного з нас. Сьогодні Бердянськ опинився на лінії вогню. Я не знаю, яким буде наступний день, але, за моїми враженнями, ця ніч буде дуже-дуже важка, тому закликаю всіх зберігати спокій і не залишати місця сховищ. А що буде завтра, ми можемо лише здогадуватися», – додав очільник Бердянська.

Вдень 27 лютого повідомлялося про те, що російська військова техніка зайшла до Бердянська, а російські військові встановили блокпост на виїзді з міста у бік Маріуполя.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».