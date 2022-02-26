До Бердянська рухається колона російської військової техніки – влада міста

В.о. міського голови Бердянська Олександр Свідло повідомив, що колона російської військової техніки пройшла Приморськ і зараз рухається саме у Бердянськ.

Він також повідомив, що в більшій частині міста обмежено електро- та водопостачання. Причини з’ясовуються.

«Для всіх охочих взяти участь у захисті України є рекомендація – їхати в бік Маріуполя, маючи синю пов’язку вище ліктя», – сказав у відеозверненні Свідло.

За даними кореспондента проєкту «Новини Приазов’я» (Радіо Свобода), в місті поки сирен тривоги не чути, містяни переважно перебувають вдома. Магазини та аптеки працюють.

Ввечері 25 лютого по території всієї Запорізької області було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у таких великих містах як Запоріжжя, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар. Повітряну тривогу в регіоні не скасовували до ранку 26 лютого.

Бердянськ 24 лютого вночі зазнав обстрілів, повідомляв в.о. міського голови Олександр Свідло у фейсбуці.

Напередодні офіційно повідомлялося про пресування російської військової колони у бік Бердянська. Зокрема, про російську військову техніку біля азовського узбережжя в районі населених пунктів Строганівка, Володимирівка, а також про висадку десанту з моря в районі Строганівки.

Раніше також була інформація про пересування російської військової техніки в напрямку Приморська.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».