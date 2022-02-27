Усик звернувся до України – «Ти наймогутніший в світі народ». Росіянам сказав – «Это наша земля»

Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBA та IBF український боксер із Криму Олександр Усик звернувся у відео до українського та російського народу у зв’язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

«Дорогий народе України, я хочу звернутися саме зараз до тебе. Ти наймогутніший в світі народ. Я дуже горджуся, що я – українець. Я хочу вам всім сказати: Дякую! Ви – сила!», – сказав Усик українською мовою у відео в фейсбуці.

Далі боксер продовжив своє звернення російською мовою.

(Публікуємо мовою оригіналу – ред.) «А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией, вы воюете с народом. Это наша земля, мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать, мы сами себя освободим», – сказав Усик, який виглядав схвильованим.

Відео боксер Усик записав через кілька годин після того, як з’явилася інформація, що інший всесвітньо відомий боксер Василь Ломаченко долучився до Білгород-Дніпровського батальйону територіальної оборони, що на Одещині.