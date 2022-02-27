Сеітаблаєв, Хливнюк, Ломаченко: до тероборони приєднуються щораз більше відомих українців

До лав територіальної оборони долучається щораз більше відомих українців з різних сфер публічного життя.

Зокрема, на захист України від російської армії став боксер Василь Ломаченко. Він додучився до Білгород-Дніпровського батальйону територіальної оборони, що на Одещині.

У Києві відсіч російській армії готовий давати лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Актор та кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв теж у лавах територіальної оборони.

«Русский корабль, іди на х..» Слава Україні! Наступного року – в вільному Бахчисараї», – написав він.

Записався в тероборону і український репер Yarmak.

«У військкоматі людей багато, нікого не закликаю, без героїзму, на власну відповідальність! Помітно багато толкових людей, які і воювали, і були у спеціальних військах, тому без пафосу, Україна вистоїть», – наголосив він.

Захищати столицю від наступу російських сил став журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв.

«Сьогодні абсолютно незнайомі люди повністю екіпірували мене за свій кошт: рюкзак, термобілизна, балаклава, шкарпетки та ін. (виїхав до мами з Броварів ранком 24-го майже без нічого). Мав буквально тікати, дякуючи, бо ще й намагались напхати грошей у кишені. Росія програла нам вже з першим пострілом своїх *бучіх ракет», – написав він.

В Україні з 1 січня набрали чинності положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.