Війська оборони Києва розгорнули систему захисту столиці – Генштаб ЗСУ

Угруповання військ оборони Києва розгорнуло щільну та багаторівневу систему захисту столиці, повідомляє в нічному зведенні 28 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

«На Поліссі в напрямку Києва ворог намагається відновити наступ шляхом наведення понтонної переправи через річку Ірпінь у районі населеного пункту Демидів (це 37 кілометрів на північ від центру столиці України – ред.). Чергова спроба окупанта захопити місто Ірпінь (упритул до північно-західної околиці Києва – ред.) не принесла успіху. Українськими силами оборони знищено нову техніку противника. На всіх напрямках танкові та механізовані підрозділи Збройних сил України за підтримки артилерії утримують оборону визначених рубежів. Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Ведеться систематична боротьба з малочисельними диверсійно-розвідувальними групами чисельністю 3–15 осіб зі зброєю, у формі ЗС України, але в бронежилетах зразка РФ», – ідеться в зведенні станом на північ 28 лютого.

Ще в денному зведенні 27 лютого радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомляв, що на північно-західних околицях Києва «противник спробував просунутися вперед окремими групами, як у Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії». «Частина сил противника розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах від 15 до 40 кілометрів від Києва, щоб наша артилерія не дістала туди», – вказував Арестович.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».