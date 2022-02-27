Українські війська відновили контроль над Волновахою – денний брифінг Офісу президента

Українські війська 27 лютого відновили контроль над містом Волноваха в Донецькій області і відбили атаку окремих російських збройних груп на північно-західних околицях Києва, повідомив на денному брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Зараз по всій країні відносна тиша, окрім Волновахи, яку знову взяли українські війська потужною контратакою, і північно-західних околиць Києва, на яких противник спробував просунутися вперед окремими групами, як у Харкові, але потрапив під вогневе ураження нашої авіації та артилерії… Частина сил противника розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах від 15 до 40 кілометрів від Києва, щоб наша артилерія не дістала туди», – вказав речник.

Арестович заявив про тактичний відступ російських сил із Києва, а також Харкова, де учасників аналогічного наступу, за його словами, «добивають».

Російська сторона подробиць бойових дій, які веде на території України, наразі не повідомляє.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».