Із 28 лютого у банкоматах України знову буде готівка – комітет ВР з питань фінансів

Із 28 лютого в банкоматах в банкоматах України знову буде готівка. Про це, з посиланням на слова голови НБУ, повідомляє членкиня фракції «Батьківщина», представниця парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Альона Шкрум.

«Голова НБУ прямо зараз говорить з нами на засіданні податкового та фінансового комітету. НБУ виходить зараз зі стратегічними запасами готівки – більшість банків зможуть її безпечно доставити в банкомати. Отже, в банкоматах затвра будуть кошти», – повідомила Шкрум.

Цитуючи голову НБУ, вона також зазначає, що зараз ніхто не має права відмовляти українцям у розрахунку картками. У разі ж відмови кожен може звернутись на електронну пошту Нацбанку.

«Фінансова система працює стабільно, не дивлячись на війну в країні. За що ми дуже дякуємо НБУ і всім його працівникам», – підсумовує Шкрум.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко, у свою чергу, зазначив у фейсбуці, що банківська система продовжує забезпечувати всі необхідні рішення з використання POS-терміналів для здійснення оплат.

«Не приймати платіжні картки зараз – це щонайменше непатріотичний крок, якому немає жодного виправдання. Особливо сьогодні, коли Україна демонструє світові безпрецедентний приклад героїзму, мужності і єдності перед обличчям зла», – повідомив Шевченко.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».