Банківська система працюватиме в звичайному режимі – НБУ про надзвичайний стан

У разі запровадження надзвичайного стану банківська система працюватиме у звичайному режимі, повідомив 23 лютого Національний банк України.

«Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом продовжується в звичайному режимі. НБУ має достатньо резервів для підкріплення банків готівкою», – ідеться в повідомленні на сайті регулятора.

Служба безпеки України 23 лютого також звернулася до громадян держави у звʼязку із запровадженням надзвичайного стану, рішення про це у спецслужбі називають «необхідним та виваженим».

«Водночас звертаємо вашу увагу – введення надзвичайного стану не означає, що життя громадян ускладниться, а всі передбачені законом механізми одразу будуть застосовані… Так само немає підстав для нагнітання ситуації та поширення фейків – мова йде про введення саме надзвичайного, а не воєнного стану. Як тільки у цьому не буде необхідності, його буде відмінено», – додають у спецслужбі.

Рада національної безпеки і оборони схвалила запровадження надзвичайного стану в усіх областях, окрім Донецької та Луганської. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу 23 лютого.

Він уточнив, що сьогодні виступатиме у Верховній Раді, яка має затвердити це рішення. Позачергове засідання з цього приводу український парламент запланував на 17:00.

Данілов пояснив, що додаткові заходи можуть передбачати посилення охорони громадського порядку та критичних об’єктів, обмеження певного руху транспорту, додатковий огляд транспорту, перевірку документів у громадян.

«Тобто це питання, які є превентивними для того, щоб у країні зберігався спокій, працювала наша економіка і наша країна», – додав секретар РНБО.

При цьому, як він зазначив, у Донецькій та Луганській областях діє окремий правовий режим: «там надзвичайний стан не вводиться, на превеликий жаль, він там ведений вже давно, з 2014 року».