Данілов уточнив кількість резервістів, які підлягають мобілізації

Внаслідок погіршення безпекової ситуації в Україні мобілізували 36 тисяч резервістів, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Про це він заявив на брифінгу 23 лютого, відповідаючи на питання журналістів.

«Що стосується резервістів – їхня кількість на сьогодні буде становити 36 тисяч чоловік. Це переважно люди, які вже пройшли фронт, вони розуміють, про що йдеться», – сказав посадовець.

Данілов додав, що місце і спосіб залучення резервістів визначатиме військове командування: «вони приймають рішення, де будуть використовуватися ті чи інші військовослужбовці».

Напередодні президент України Володимир Зеленський оголосив мобілізацію резервістів. Він уточнив, що йдеться винятково про людей, зарахованих до оперативного резерву.

21 лютого російський лідер Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності територій, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» і розпорядився, щоб російські збройні сили здійснили там «функції з підтримання миру».

22 лютого Державна дума та Рада федерації ратифікували договори про «дружбу та співпрацю» з угрупованнями «ДНР». Крім того, Рада федерації дозволила ввести туди російські війська.