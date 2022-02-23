Засідання РНБО лишається відкритим, ніхто Київ не покидає – Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що режим роботи РНБО у форматі засідання надалі залишається відкритим.

«Хотів би вас поінформувати, що засідання Ради нацбезпеки і оборони лишається відкритим, всі знаходяться на своїх місцях, ніхто не покидає місто Київ. У разі необхідності ми будемо збиратися у дуже короткий проміжок часу для ухвалення тих чи інших важливих рішень для нашої держави», – сказав Данілов.

За підсумками засідання у середу Данілов повідомив про ухвалення рішення про запровадження надзвичайного стану на території України, зауваживши, що на Донбасі продовжує діяти особливий стан у рамках проведення там операції Об’єднаних сил.