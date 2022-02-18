Данілов: повномасштабної операції РФ не бачимо, є провокації, щоб змусити Україну відповідати

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що на даний час повномасштабної військової операції з боку Росії не спостерігається, але є провокації, мета яких – змусити Україну відповісти «військовим шляхом».

«Якщо йдеться про повномасштабну операцію (Росії – ред.) щодо нашої країни, ми такого не бачимо. Ми бачимо провокації з боку Росії. Вони їх чинили постійно, але сьогодні (17 лютого – ред.) була зухвала, масована провокація. Яка у них мета? Щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно. Для того, щоб нас звинуватити в тому, що ми причетні – що вони хотіли б, щоб розгорнулося на нашій території. Ми маємо бути стриманими, не вестися ні в якому разі на ці провокації», – заявив Данілов в ефірі телеканалу «1+1» ввечері 17 лютого.

Він додав, що у Раді національної безпеки і на рівні президента є розуміння стану армії. «Вона – абсолютно готова, мотивована, вона розуміє, що їй потрібно робити», – сказав секретар РНБО.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення до України найближчим часом є «дуже висока».

За даними Байдена, Росія не відвела «жодного підрозділу» від кордонів України.

У пресцентрі операцій Об’єднаних сил станом на 22:00 17 лютого повідомили, що з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі за добу зафіксували 50 порушень, 39 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За повідомленням, внаслідок обстрілів один військовий був поранений, ще один – травмований. Поранені також двоє цивільних жителів, у трьох – контузія. Зокрема, снаряди влучали у дитячий садок, на територію школи, в житловий будинок, у локомотивне депо Кіндрашівська-Нова.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка 17 лютого була в Києві, заявила, що Росія намагається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну.