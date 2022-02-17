Можливість вторгнення Росії найближчими днями «дуже висока» – Байден

Загроза російського вторгнення до України найближчим часом дуже висока – про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів 17 лютого.

«Дуже висока», – коротко відповів він, відповідаючи на питання журналістів про таку можливість.

За даними Байдена, Росія не відвела «жодного підрозділу» від кордонів України.

«У нас є причини вірити, що вони причетні до операції «під чужим прапором», щоб мати привід для вторгнення. Всі ознаки, які в нас є, вказують на те, що вони готуються до вторгнення і нападу на Україну… На мою думку, це станеться в найближчі кілька днів», – сказав президент США.

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Він сказав, що отримав від президента Росії Володимира Путіна відповідь на свого листа, але ще не ознайомився з ним, щоб прокоментувати. Водночас Байден висловив думку, що дипломатичний вихід із ситуації досі можливий.

«Ось чому я попросив секретаря Блінкена вирушити до штабу ООН, щоб сьогодні виступити із заявою. Він викладе, в чому полягатиме цей (дипломатичний – ред.) шлях, я вже виклав його Путіну, здається, в неділю. Тому так, є шлях», – сказав Байден.

Президент додав, що наразі не має планів знову спілкуватися з Путіним телефоном.

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Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.