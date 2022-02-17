МЗС Росії опублікувало відповідь США щодо питань безпеки. Москва наполягає на своїх вимогах

МЗС Росії 17 лютого передало послу США в Москві Джону Саллівану російську відповідь на пропозиції Сполучених Штатів щодо безпеки, які стали відповіддю на російські вимоги.

Агентство ТАСС публікує повний текст відповіді. При цьому відповідь США не призначалася для публікації, проте її текст опинився в розпорядженні іспанського видання El Pais і став відомим.

У ній ідеться, що «американська сторона не дала конструктивної відповіді на базові елементи підготовленого російською стороною проєкту договору зі США про гарантії безпеки». Росія, зокрема, вимагала відмови від розширення НАТО та «повернення військових потенціалів, у тому числі ударних, та інфраструктури НАТО до стану на 1997 рік».

Як ідеться в документі, «Росія буде змушена реагувати, у тому числі шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру».

У заяві МЗС сказано, що Росія не готує вторгнення на територію України, а твердження країн Заходу про це розцінює як спробу «знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки». Також російське МЗС виправдовує анексію Криму та повторює аргументацію Володимира Путіна, що вступ України до НАТО створить загрозу війни Росії з НАТО через Крим.

«Для деескалації ситуації навколо України принципово важливим є виконання наступних кроків. Це – примус Києва до виконання комплексу заходів (тобто Мінських угод – ред.), припинення поставок Україні зброї, відкликання звідти всіх західних радників та інструкторів, відмова країн НАТО від будь-яких спільних навчань із ЗСУ та виведення всіх раніше поставлених Києву іноземних озброєнь за межі української території», – наполягає російське МЗС.

Росія також наполягає на виведенні всіх збройних сил та озброєнь США, розміщених у Центрально-Східній Європі, Південно-Східній Європі та Балтії.

У документі йдеться, що Росія готова обговорювати пропозиції США, зокрема про ракети середнього та малого радіусу дії. Проте з тексту випливає, що Москва наполягає на «пакетному характері» своїх вимог, тобто, на її думку, будь-які переговори мають вестись у контексті відмови від розширення НАТО та інших так званих гарантій безпеки.

Реакції США та їхніх союзників на російський документ наразі не було.