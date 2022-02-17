Голова Пентагону не бачить ознак відведення російських військ від України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін ІІІ прокоментував заяви Росії про відведення частини військ від кордонів України під час брифінгу 17 лютого в Брюсселі.

Остін зазначив, що Росія не має об’єктивних підстав для агресії проти України:

«Україна нікому не загрожує, тим паче своїм російським сусідам. І тим не менш це те, у що Москва хоче, щоб ми вірили. І це те, як пан Путін продовжує виправдовувати накопичення значних військових сил. Росія каже, що відводить частину з цих військ, зараз, коли навчання завершилися, але ми цього не бачимо».

Більше того – очільник Пентагону вказав на дані Білого дому, за якими Москва, навпаки, посилила військову присутність біля України.

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За його словами, деякі з підрозділів перемістилися ближче до кордону, на місце передислоковані додаткові літаки, а російські військові поповнюють запаси донорської крові.

«Я сам не так давно був солдатом, і знаю з власного досвіду, що таких речей не роблять без причини. І цього точно не роблять, якщо планують зібрати речі і їхати додому. Тому ми з нашими союзниками залишаємося насторожі. Ми будемо виглядати так звані «операції під чужим прапором», в ході яких Росія може сфабрикувати якусь драматичну подію, аби виправдати напад», – сказав Остін.

Він зазначив, що США вітали б готовність Росії до діалогу, яку президент Володимир Путін декларував раніше.

«Ми віримо, що все ще є час і простір, аби дипломатія спрацювала, і ми діємо пліч-о-пліч із нашими союзниками та партнерами для цього. Мирне рішення, яке поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України – це найкращий результат, звісно, для України, але також і для Росії та російського народу», – впевнений міністр оборони США.

При цьому в разі відкритого конфлікту, за словами Остіна, саме президент Росії нестиме відповідальність за «страждання та величезні жертви» внаслідок цього.

Остін, який, за його словами, долучився до лав американської армії в розпал Холодної війни, сказав, що «ніколи не бачив Альянс більш релевантним, об’єднаним і рішучим, ніж сьогодні».

«Пан Путін каже, що не хоче сильного НАТО на своєму західному фланзі. Він забезпечує саме це», – прокоментував він.

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.

Президент України Володимир Зеленський під час перебування в Маріуполі наголосив, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.