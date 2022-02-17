Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів із РФ, у Кремлі відповіли

Україна готова до будь-якого формату перемовин із Росією задля встановлення миру, однак, попри публічні заяви, російська сторона не демонструє готовності до реальної розмови, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в Маріуполі на Донеччині.

«Як тільки Росія публічно каже, що вона готова говорити щодо деескалації, готова говорити про двосторонні відносини, кожного разу після цього ми робимо запит до Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Але, крім публічної позиції, в реальності вони не готові з нами спілкуватися, вони не хочуть», – цитує слова голови держави його пресслужба.

За словами Зеленського, Україна подавала офіційні запити й намагалася зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним, коли зросли ризики ескалації на українських кордонах через концентрацію російських військ.

«Україну не залишають без відповіді, але ця відповідь не веде до зустрічі. Телефонну розмову так само ніхто не підтверджує», – сказав він.

Зеленський повідомив, що Україна також зацікавлена в ініціативах інших країн, які пропонують допомогу в організації зустрічі з російською стороною.

Тим часом, речник Путіна заявив, що Москва неодноразово отримувала від Києва сигнали з пропозицією зустрічі на найвищому рівні, але ці запити залишилися незрозумілими.

«Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися. Але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо? З якою метою?», – сказав Дмитро Пєсков у коментарі «Інтерфаксу».

Київ, за його словами, пропонує на зустрічі «говорити лише про Донбас».

«Ми говоримо: давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас, у вас є до нас запитання з інших тем? Мовчать», – сказав Пєсков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не зможе зупинити збройний конфлікт на Донбасі без прямих переговорів з Росією.

Згідно з опитуваннями, 58% українців вважають, що переговори з Путіним слід вести лише за участю Заходу.