Штаб ООС: на Донбасі – 29 обстрілів, поранені військовий, цивільні

Пресцентр операції Об’єднаних сил повідомляє, що станом на 11:00 17 лютого на Донбасі з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксували 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок обстрілів, за повідомленням, поранений український військовий, його стан – середньої тяжкості, і цивільні жителі. У трьох цивільних – контузія, двоє – поранені, додали у пресцентрі.

Зокрема, як нагадав штаб ООС, підтримувані Росією сили з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм випустили 32 снаряди по Станиці Луганській на Луганщині.

«Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії. Військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно евакуювали дітей і вихователів в укриття.

По околицях Новотошківського бойовики тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів, поблизу Водяного – обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів й автоматичних станкових гранатометів.

Обстріли також зафіксували у напрямку Трудівського, Старогнатівки, Старого Айдару, Мар’їнки, Південного, Майорська, Лобачевого, Новоселівки Другої, Луганського, Світлодарська, Троїцького, Попасної, Зайцева, Невельського, Шумів, Новозванівки, Травневого, Авдіївки, Пісків. Під час обстрілів бойовики застосовували міномети калібру 120 і 82 мм, танк, гранатомети, артилерію калібру 152 мм, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

«Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь з метою припинення вогневої активності противника», – йдеться в повідомленні.

У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» заявили про обстріли з боку українських військових і кажуть, що лише відповідали на «активні бойові дії» з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.