Протягом 2021 року за бойової обстановки загинули понад 60 військових – ЗСУ

За 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України – таку інформацію повідомило Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ на запит Радіо Свобода.

За зведенням штабу Операції Об’єднаних сил, з 21 грудня до кінця минулого року повідомлень про загибель військових у ході бойових дій не було, водночас із них же відомо про щонайменше шістьох поранених за цей період.

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Інформації про небойові втрати, кількість обстрілів та поранених серед українських військових протягом попереднього року в ЗСУ не повідомили. Згідно з відповіддю, відомості про морально-психологічний стан

особового складу військових формувань відповідають положенням закону про державну таємницю.

У ЗСУ вказують на заяву головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного від 14 грудня 2021 року. Тоді Залужний вказав на те, що протягом майже восьми років російської агресії Збройні сили «втратили більше 4,5 тисяч захисників вбитими та майже 15 тисяч пораненими».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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За даними Збройних сил на жовтень 2021-го, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.