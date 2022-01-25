До кінця січня в Україні сформують 13 бригад сил тероборони – Мотузяник

В України зараз триває розгортання системи сил територіальної оборони, до кінця січня буде сформовано 13 бригад, заявив в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода експерт директорату інформаційної політики і стратегічних комунікацій Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

«Наразі ми перебуваємо на першому етапі – розгортання бригад і батальйонів за штатом мирного часу. Їх буде 10 тисяч осіб. Ми говоримо про створення 25 бригад тероборони в кожній області. До їх складу будуть входити понад 150 батальйонів, які будуть розташовані в кожному районі», – сказав він.

За словами експерта, зараз формується «організаційне ядро» військовослужбовців ЗСУ – це командири. Їхнім завданням буде – «командування, навчання і злагодження цивільних осіб, які укладуть контракт на службу в теробороні».

«Вже сформовано фактично командування сил тероборони, триває формування регіональних управлінь сил тероборони, їх буде чотири, а також управління бригад. До кінця січня буде сформовано 13 таких бригад. В наступному місяці маємо сформувати решту військових частин сил тероборони. Саме зараз завершується відбір кандидатів на посади, керівного складу», – додав Мотузяник.

Він підкреслив, що пріоритетом у цій роботі є максимальне прискорення процесу формування системи територіальної оборони у прикордонних областях – це області, які межують з країною агресором (Росією), і на адмінмежі з окупованим Кримом.

«Наразі ми оцінюємо цей процес як виконаний більш ніж на 70%», – сказав Мотузяник.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».