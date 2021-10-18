Від початку року в ході бойових дій на сході України загинули 55 військовослужбовців – дані ЗСУ

Від початку 2021 року в ході бойових дій на Донбасі загинули 55 військовослужбовців – про це йдеться у відповіді Управління зв’язків із громадськістю Збройних Сил України на запит Радіо Свобода.

«З 1 січня 2021 року станом на 17 жовтня 2021 року (у ході проведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей – ред.) загинуло 55, отримали поранення (ушкодження) 217 військовослужбовців Збройних Сил України», – йдеться у листі пресслужби ЗСУ.

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Загалом, за офіційними даними Збройних Сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.