В СММ ОБСЄ заявили, що бойовики не випускали спостерігачів з їхньої бази в Горлівці

В окупованій Горлівці на Донеччині члени збройних формувань 17 жовтня не випускали представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з її передової патрульної бази. Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому на сайті ОБСЄ.

«О 16:03 17 жовтня СММ зафіксувала, що автомобільні ворота передової патрульної бази (ППБ) місії в Горлівці (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька) були замкнені за допомогою ланцюга та навісного замка, а південніше воріт була запаркована машина (із блакитними табличками «ДНР»), що блокувала виїзд. Спостерігачі також бачили двох членів збройних формувань, які стояли поряд із машиною», – йдеться у звіті.

У СММ ОБСЄ розповіли, що власник готелю, де розташована їхня база повідомив спостерігачам про те, що СММ не дозволять залишити приміщення готелю, пославшись на «накази від «мера Горлівки». Він також сказав, що всі виходи заблоковано членами збройних формувань. Використовуючи камери відеоспостереження, співробітники місії побачили, що перед готелем було встановлено три намети, біля яких зібралися щонайменше четверо осіб (невстановлених статі та віку).

Пізніше двоє чоловіків (30–39 років) у цивільному одязі увійшли до готелю і повідомили співробітникам СММ про те, що їм «дозволяється вільно пересуватися по всьому готелю і парковці за ним, але не можна покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня».

«Ця ситуація продовжилася й після закінчення звітного періоду (та досі триває)», – кажуть в ОБСЄ.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш написав у фейсбуці, що в Горлівці «фактично захопили в заручники співробітників Моніторингової місії ОБСЄ».

«Нагадаю, ОБСЄ – це 57 держав, і всі рішення в ній ухвалюють консенсусом. Тобто, свою згоду на направлення СММ ОБСЄ на Донбас і гарантії імунітету її членам давала і Росія. І той факт, що членів місії, де-факто, утримують в заручниках бойовики, що фінансуються і керовані Росією – це виклик кремлівської хунти всім іншим 56 країнам-членам ОБСЄ», – написав він.

Напередодні інформаційне агентство Reuters із посиланням на голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка повідомило, що Організація з безпеки і співпраці Європи тимчасово зупиняє свою моніторингову місію на сході України після того, як незаконні збройні угруповання блокували її штабквартиру в окупованому Донецьку.

«Через побоювання щодо безпеки та правила й міркування безпеки ми зупиняємо наші операції», – заявив Чевік у коментарі агентству.

Він, втім, додав, що співробітники, які здійснюють моніторинг, не зазнавали погроз від учасників блокування.

Читайте також: Герой України Василь Тарасюк: про підбитий російський танк, бої під Авдіївкою, поранення і зміни в ЗСУ

Бойовики, за даними агентства, вимагають звільнення учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманого українськими військовими та Службою безпеки України.

Чоловіка затримали 14 жовтня поблизу лінії розмежування. При ньому знайшли зброю, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню.

За даними правоохоронців, чоловік здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. При цьому його завданням, за домовленостями в рамках Тристоронньої контактної групи, було розмінування ділянки. СБУ повідомила затриманому про підозру в створенні незаконного збройного угруповання.