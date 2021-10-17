ОБСЄ зупиняє моніторинг на сході України через блокування штабквартири в Донецьку – Reuters

Організація з безпеки та співпраці Європи тимчасово зупиняє свою моніторингову місію на сході України після того, як незаконні збройні угруповання блокували її штабквартиру в окупованому Донецьку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на голову Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшара Халіта Чевіка 17 жовтня.

«Через побоювання щодо безпеки та правила й міркування безпеки ми зупиняємо наші операції», – заявив Чевік у коментарі агентству.

Він, втім, додав, що співробітники, які здійснюють моніторинг, не зазнавали погроз від учасників блокування.

Штаб Операції Об’єднаних сил і українська делегація в Тристоронній контактній групі наразі не коментували ситуацію.

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Бойовики, за даними агентства, вимагають звільнення учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», затриманого українськими військовими та Службою безпеки України.

Чоловіка затримали 14 жовтня поблизу лінії розмежування. При ньому знайшли зброю, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню.

За даними правоохоронців, чоловік здійснював розвідку залишених позицій Збройних сил України. При цьому його завданням, за домовленостями в рамках Тристоронньої контактної групи, було розмінування ділянки. СБУ повідомила затриманому про підозру в створенні незаконного збройного угруповання.