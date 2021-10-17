В зоні бойових дій три обстріли за добу, без втрат – штаб

Бойовики російських гібридних сил тричі порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема, обстріли зі станкових протитанкових гранатометів фіксували поблизу Луганського.

«В бік Талаківки окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Неподалік Кримського ворог застосував станкові та ручні протитанкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

«Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність», – додають у штабі.

Незаконні збройні угруповання не робили заяв про перебіг бойових дій 17 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.