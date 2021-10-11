Українські журналісти презентують спільну виставку з Донбасу, серед них – кореспонденти Радіо Свобода

До Дня захисників і захисниць України 13 українських журналістів, які висвітлюють події на Донбасі, продемонструють у Києві спільну фотовиставку.

«У такий спосіб ми хочемо ще раз подякувати воїнам та нагадати суспільству, що бої тривають. Наші знімки — це фактично «залаштунки» того, що відбувається на фронті. Світлини дуже різнопланові і демонструють бачення та сприйняття війни кожним автором чи авторкою окремо», – каже одна з організаторок показу, журналістка Євгенія Китаїва.

Виставка під назвою «13 ракурсів війни» проходитиме з 14 до 25 жовтня у галереї TADZIO GALLERY на Десятинному провулку, 7. Відкриття відбудеться 14 жовтня о 17:00, вхід вільний.

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Загалом кореспонденти планують представити понад 20 фоторобіт. Крім знімків, зроблених на професійні камери, на виставці також продемонструють фото з мобільних телефонів.

Всі знімки можна буде придбати на благодійному аукціоні. А виручені кошти журналісти передадуть фонду допомоги армії «Повернись живим».

На виставці будуть представлені роботи Ганки Кудрявцевої, Анастасії Федченко, Олексія Годзенка, Олександра Махова, Ірини Рибакової, Ірини Баглай, Олександра Ратушняка, Олени Максименко, Єви Фомичевої, Євгенії Китаївої. Поміж інших, будуть і роботи журналістів Радіо Свобода — Мар’яна Кушніра, Андрія Дубчака та Ольги Омельянчук.