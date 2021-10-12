Його очолив Блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Участь у святковому молебні взяли командувач Сухопутних військ Збройних сил України, головні військові капелани інших збройних формувань, військовослужбовці командування Сухопутних військ та окремого Президентського полку. Також участь в молебні взяла народна депутатка України Ірина Верещук та інші. Храму Архистратига Михаїла вже понад сто років. За часів радянської влади він був знищений і відбудовувався вже за часів Незалежної України. Блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній подарував перший дзвін для храму та освятив його. Також було нагороджено почесними відзнаками та грамотами Православної церкви України військовослужбовців та прихожан цього храму.