Його очолив Блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Участь у святковому молебні взяли командувач Сухопутних військ Збройних сил України, головні військові капелани інших збройних формувань, військовослужбовці командування Сухопутних військ та окремого Президентського полку. Також участь в молебні взяла народна депутатка України Ірина Верещук та інші. Храму Архистратига Михаїла вже понад сто років. За часів радянської влади він був знищений і відбудовувався вже за часів Незалежної України. Блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній подарував перший дзвін для храму та освятив його. Також було нагороджено почесними відзнаками та грамотами Православної церкви України військовослужбовців та прихожан цього храму.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній молився за захисників та захисниць України – відео
З нагоди Дня захисників та захисниць України і свята Покрови Пресвятої Богородиці, який припадає на 14 жовтня, у храмі Архистратига Михаїла Командування Сухопутних військ Збройних сил України у Києві у понеділок відбувся святковий молебень, який очолив Блаженніший митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ