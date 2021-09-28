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«Об’єднані зусилля-2021»: в Україні почалася практична фаза військових навчань за стандартами НАТО (відео)

«Об’єднані зусилля-2021»: в Україні почалася практична фаза військових навчань за стандартами НАТО (відео)
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«Об’єднані зусилля-2021»: в Україні почалася практична фаза військових навчань за стандартами НАТО (відео)

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28 вересня в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) українські військовослужбовці спільно з партнерами з Литви, Болгарії, Румунії виконували спільне військове завдання в рамках навчання «Об’єднані зусилля-2021». За сценарієм, бійці у складі об’єднаної багатонаціональної бригади зачистили територію від ворога, ліквідувавши його. Під час навчань задіювали авіацію армії США, броньовану техніку. Метою навчань є підвищення оборонних спроможностей України і покращення взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО. Зведений батальйон діяв під керівництвом українського офіцера.

Стратегічне командно-штабне навчання «Об’єднані зусилля-2021», яке розпочалось в Україні 22 вересня, підготовлене за стандартами НАТО, починаючи від початкової конференції. Згідно з повідомленням, навчання проводять у три етапи. Відпрацювання питань управління вже проведені. 28 вересня практична фаза навчань відбулася на Яворівському полігоні, що на Львівщині. 29 вересня працюватимуть на північному і 30 вересня – на приморському південному напрямку.

Навчання «Об’єднані зусилля-2021» – підсумок річної підготовки Збройних сил України. Якщо підрозділи будуть успішно оцінені, то отримають сертитфікат і в 2022 році зможуть заступати на бойове чергування у складі контингенту НАТО.

У навчаннях «Об’єднані зусилля-2021» задіяні близько 12,5 тисяч військових і понад 600 одиниць озброєння і військової техніки. До проведення стратегічного командно-штабного навчання для спільного виконання навчально-бойових завдань залучено військові підрозділи 15 країн, серед них ‒ 11 країн-членів НАТО та 4 країни-партнери. Військові маневри триватимуть до 30 вересня.

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