Кулеба: «червоні лінії» Путіна обмежуються територією Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що «червоні лінії» президента Росії Володимира Путіна обмежуються лише територією РФ.

«З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи», – написав Кулеба у твітері 27 вересня у відповідь на заяви Кремля.

Раніше сьогодні речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що «спільні дії» Москви і Мінська у відповідь на «розміщення військ НАТО» в Україні мають гарантувати безпеку і Росії, і Білорусі.

«Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і він говорив, що це перебуває за межею тих самих «червоних ліній», про які він неодноразово казав», – цитують заяву речника Володимира Путіна російські ЗМІ.

Лукашенко ж на нараді з силовиками 27 вересня заявив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним домовилися вдатися до спільних дій у відповідь на нібито «створення баз США в Україні».

Київ неодноразово висловлював побоювання, заявляючи, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є і зберігатиметься надалі.

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.