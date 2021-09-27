Лукашенко і Кремль заявили про можливі спільні дії у відповідь на «розміщення військ НАТО» в Україні

Олександр Лукашенко і Кремль заявили про можливість спільних дій у відповідь на, за їхніми словами, «розміщення військ НАТО» в Україні.

«Це ті дії, які гарантують безпеку наших двох союзних держав», – сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і він говорив, що це перебуває за межею тих самих «червоних ліній», про які він неодноразово казав», – цитують заяву речника Володимира Путіна російські ЗМІ.

Лукашенко ж на нараді з силовиками 27 вересня заявив, що вони з президентом Росії Володимиром Путіним домовилися вдатися до спільних дій у відповідь на нібито «створення баз США в Україні».

«Особливу увагу – українській ділянці (кордону – ред.) – що ми там будемо робити? Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під видом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази США створюють на Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати. Ми з президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба робити якісь дії. В іншому випадку ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію», – сказав Лукашенко.

Якими будуть ці дії, Лукашенко не уточнив.

Українська влада на ці заяви наразі не реагувала. Проте раніше Київ неодноразово висловлював побоювання, заявляючи, що загроза повномасштабної агресії з боку Росії є і зберігатиметься надалі.

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.