Загроза збройної агресії повністю не минула – Таран

Передислокація підрозділів збройних сил Російської Федерації з районів вздовж кордонів України продовжується, але кількість відведених російських військ не дає зробити висновок, що загроза збройної агресії минула. На цьому наголосив міністр оборони Андрій Таран під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30».

«За даними нашої розвідки та інформації від наших західних партнерів, Росія дуже повільно відводить свої війська. Наприклад, учора було відведено близько 3,5 тисячі, сьогодні – близько 4 тисяч військовослужбовців. Техніка РФ все ще залишається поблизу нашого північного кордону», – сказав Андрій Таран.

За його словами, також нині ретельно відслідковується ситуація в сусідній Білорусі. Україна серед можливих сценаріїв не виключає ймовірності вторгнення російських військ з білоруського напрямку, або поширення військової агресії через територію Білорусі, каже Таран.

«Станом на зараз такої безпосередньої загрози не відзначаємо. Водночас у випадку необхідності у нас є розроблені плани, і ми знаємо як діяти, якщо побачимо ознаки створення угрупування збройних сил, яке може бути застосоване через Білорусь», – зазначив міністр.

Таран каже, що владаусвідомлює загрози, «які чекатимуть нас у найближче десятиліття, а тому вже закладаємо підвалини застосування превентивних дій та стійкого опору агресору на суші, на морі, у повітрі, інформаційному та кіберпросторах».

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.

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