В СБУ кажуть, що 65% українського кордону з Росією є «вразливими»

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що 65% українського кордону з Росією залишаються вразливими. Про це він сказав на всеукраїнському форумі «Україна 30. Безпека країни» у Києві.

«65% українського кордону вразливі, інші 35% на західному напрямку також потребують особливої уваги. Оскільки Росія активно використовує і підживлює націоналістичні рухи в цих країнах для того, щоб впливати на ситуацію в Україні, приклад Угорщини це показує», – сказав Баканов.

Він зазначив, що вздовж кордону та в анексованому Криму перебуває понад 100 тисяч одиниць бойового та чисельного складу Збройних сил Росії. За його словами, йдеться про танки, бойові літаки, вертольоти, кораблі, батальйонні тактичні групи та групи ракетних військ і артилерії.

«Так, на сьогодні ситуація дещо стабілізувалася. Але ми маємо усвідомлювати: хоч Росія і відвела частину своїх військ – загроза нікуди не поділася», – сказав Баканов.

З березня поточного року Україна і її західні союзники заявляли про фіксацію небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в анексованому Криму, в Чорному та Азовському морях.

Москва заявляла, що пересування російської армії по території Росії (до якої вона зараховує і український Крим) не повинно викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

22 квітня Міноборони Росії провело в окупованому Криму «міжвидові навчання», на які прибув голова російського військового відомства Сергій Шойгу. Він також заявив про завершення військових навчань у Південному і Західному військових округах Росії і відведення російських військ у місця їхньої постійної дислокації.

Українська розвідка відзначила лише часткове відведення російських військ.

Американський часопис New York Times, посилаючись на неназваного представника Міністерства оборони США, 5 травня написав, що «Росія відвела лише кілька тисяч військових» з більш ніж 100 тисяч раніше стягнутих.