Росія зосередила на кордоні з Україною більше військ, ніж у 2014-му – Пентагон

Росія зосередила поблизу кордону з Україною більше військ, ніж у 2014 році, заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Конкретне число він не назвав, але заявив, що ситуація викликає серйозне занепокоєння.

«Це, безумовно, більше, ніж 2014 року», – сказав він.

Кірбі також додав, що заявлена Росією мета перебування військ – навчання – не виглядає очевидною.

Напередодні після засідання Ради міністрів ЄС голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Росія, за його даними, сконцентрувала 150 тисяч своїх військових на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Відповідаючи на питання одного з журналістів, Боррель зазначив, що точне походження даних про 150 тисяч російських військових (чи це українська розвідка чи власні спостереження ЄС) йому невідоме, однак це цифра, на яку він посилається.

«І це найбільше переміщення російської армії біля українських кордонів за весь час. Очевидно, що це викликає тривогу… Міністерство оборони (України – ред.) вказує на збільшення кількості загиблих в українській армії порівняно з цими ж датами минулого року, і очевидно, що це дуже тривожна ситуація. Давайте сподіватися, що це переміщення зупиниться і, відповідно до заклику на адресу президента Путіна від, зокрема, канцлерки (Німеччини Анґели – ред.) Меркель та президента (США Джо – ред.) Байдена, ці війська будуть відведені», – додав дипломат.

Водночас він зауважив, що Європейський союз не планує наразі розширювати санкції проти Росії за концентрацію збройних сил на кордоні з Україною.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

Водночас колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України (у 2014-19 роках) Олександр Турчинов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що концентрація російських військ біля кордону з Україною зараз є «значно меншою», ніж була в 2014 році.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.