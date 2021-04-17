Концентрація військ Росії на кордоні зараз і у 2014 році: Турчинов порівняв ситуації

Концентрація російських військ біля кордону з Україною зараз є «значно меншою», ніж була в 2014 році, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України (у 2014-19 роках) Олександр Турчинов.

«Концентрація російських військ… значно менша, ніж була у 2014 році. Коли на півночі нашої країни зараз рахують близько 40 тисяч російських військ, то в 2014 році їх було понад 200 тисяч. Це зовсім інший був формат. Окрім того, є деякі формальні речі, які, незважаючи на авторитарний, навіть тоталітарний режим у Росії, все рівно повинні бути реалізувати перед реальною небезпекою наступальної операції. Парламент РФ повинен дати згоду на застосування військ проти України», – сказав Турчинов.

За його словами, у 2014 році «була зовсім інша ситуація».

«Фактично країна була не захищена. Ми не мали боєздатної армії. У нас була колосальна економічна криза. На рахунку в той час в казначействі було біля 100 тисяч гривень. На всю Україну такий ресурс! Армія була роззброєна, деморалізована. Була дуже складна політична криза. Плюс агентура РФ відпрацювала наймасштабніший диверсійний проєкт під назвою «російська весна», коли вони організували сепаратистські заколоти від Харкова до Одеси. Тобто весь схід і південь нашої країни були охоплені сепаратистськими заколотами. Це була реальна небезпека. І з цим треба було впоратися, це треба було локалізувати, придушити. Вони сподівалися, що ми не зможемо впоратися з ситуацією», – заявив колишній секретар РНБО.

Він також заявив, що Росія не готова до великої війни з Україною.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.