Росія не готова до великої війни з Україною – Турчинов

Росія не готова до великої війни з Україною, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода колишній секретар Ради нацбезпеки й оборони України (у 2014-19 роках) Олександр Турчинов.

«І те, що відбувається зараз – це демонстрація сили. Тобто Путін хоче не за рахунок використання сил, а саме за рахунок демонстрації сили примусити Зеленського та його оточення піти на серйозні поступки. Це, безумовно, такий примус і випробування для української влади. І коли вони не витримають цей тиск, то це для нас буде дуже серйозна проблема і дуже серйозна поразка», – сказав Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність».

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.