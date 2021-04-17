Артилеристи з Інгушетії, десантники зі Пскова і Москви. Кого Росія перекидає у Крим?

Російські війська за 100 кілометрів від адмінкордону з Україною. Дослідники CIT (Conflict Intelligence Team)помітили ешелони з російською десантною технікою на північному сході Криму. Наразі російських десантно-штурмових підрозділів з озброєнням на окупованому півострові більше, ніж на кордоні з Україною в Ростовській області, вважають розслідувачі CIT. Керченським мостом Росія перекидає до Криму важку артилерію, на полігонах Опук і Ангарський не припиняються навчання десантників і мотострілків, у Чорному морі на стрільби вийшли малі ракетні кораблі, а в Азовське море заходять катери Каспійської флотилії Росії.

Десантна техніка зі Пскова за 100 кілометрів від адмінмежі

Дослідники СIT натрапили на відео перекидання російської військової техніки на півночі Криму. Ешелони зафільмували на станції Нижньогірська.

Це техніка 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії російської армії, так званих псковських десантників, вважають розслідувачі CIT.

10 точно подібних ешелонів, які йшли з Пскова саме в Сімферополь.

«Ми та інші дослідники теж спостерігали, напевно, більше 10 подібних ешелонів, які йшли зі Пскова саме в Сімферополь. Це був танковий батальйон цієї дивізії, інші підрозділи цієї ж дивізії», – каже дослідник CIT Кирило Михайлов.

Від залізничної станції Нижньогірська у Криму, де відзняли ешелон з російським десантним озброєнням, автодорогами до адмінмежі з Херсонською областю поблизу села Атамань близько 100 кілометрів. І понад 150 кілометрів, якщо рухатися автошляхами у напрямку Чаплинки Херсонської області.

Розслідувачі порівняли відео ешелону під Псковом, яке виклали користувачі Тік-Ток, з відео, відзнятим на станції Нижньогірська в Криму.

«Ми подивилися уважно на цей ешелон і виявилося, що техніка розташовна в однаковому порядку в Пскові і на цій станції Нижньогірська. Єдина різниця, на станції Нижньогірська причепили ще пару пасажирських вагонів і вагонів для техніки. Тобто, це вже, мабуть, для перевезення особового складу. Саме так ми й довели, що це один і той самий ешелон», – розповідає дослідник CIT Кирило Михайлов.

На вагонах в Криму помітні бойові машини десанту БМД-4М і десантні бронетранспортери БТР-Д.

Також там були зенітно-ракетні комплекси «Стріла-10» і засіб радіоелектронної боротьби «Інфауна».

«Все це нова десантна техніка. Також там були зенітно-ракетні комплекси «Стріла-10» і засіб радіоелектронної боротьби «Інфауна». Це досить новий комплекс, їх всього 12 по всій Росії, і всі вони на озброєнні десантних частин», – каже Кирило Михайлов.

На підмогу десантникам Керченським мостом Росія перекидає до Криму важку артилерію.

«Це 152-х міліметрові самохідні артилерійські установки «Мста-С». Вони можуть бути на озброєнні в Росії у кого завгодно, тому що в Росії вони постачаються як артилерійським бригадам, так мотострілковим і танковим. Тому, судячи з тієї інформації, яка є з Криму, що, швидше за все, це мотострілецька бригада. Одна з мотострілкових бригад, перекинута до Криму», – переконує Михайло Жирохов.

Головні новобудови російської влади у Криму зараз для військових цілей. Трасою «Таврида», на сході Криму, регулярно йдуть колони військових машин із пальним і вантажівки для перевезення особового складу в супроводі БТР.

Чому російська армія навчається на кримських полігонах?

Серед 4 головних місць збору російських військових, одразу два у Криму. Це «Ангарський» полігон і «Опук», інші у Воронезькій і Брянській областях, повідомили в Головному управлінні розвідки МО Україні. На полігоні «Опук» завершилися навчання десантно-штурмової роти морської піхоти з Феодосії. Тренувалися висаджуватись й окопуватись.

Це захоплення необладнаного морського узбережжя. Так називається вправа

«Це захоплення необладнаного морського узбережжя. Так називається вправа. Тобто це захоплення й висадка і спроба його утримання. Там вони копають відразу ж окопи. Коли вони зістрибують з вертольотів, там добре видно, вони відразу ж копають спочатку комірки стрілецькі та відбивають атаку умовного противника», – каже військовий оглядач Михайло Жирохов.

Російські війська проводять навчання на одному з гірських полігоні у Криму. За легендою, мотострілецький підрозділ потрапив у засідку.

«Це відпрацювання дій під час потрапляння в засідку. До того ж, потрапляння в засідку в лісистій місцевості. Усе за наукою. Справа зістрибують (з БТР). Такі ж елементи відпрацьовуються і нашими. Але це дуже рідко відбувається. Це не стандартна схема для мотострільців», – пояснює Михайло Жирохов.

Ще одні не типові навчання відбулися на полігоні «Ангарський». Заняття схожі на зачистку захопленого населеного пункту, – пояснює Михайло Жирохов. За російською, легендою військова поліція ліквідовує диверсантів.

Для посилення сухопутного угруповання до Криму вже перекинули десантників з Пскова і Московської області, їх помічали на півострові. За новими даними дослідників CTI, до Криму прямують додаткові мотострілецькі й артилерійські підрозділи з Кавказу.

Ми бачимо, що туди (в Крим) йдуть війська з Кавказу

«Ми бачимо, що туди йдуть війська з Кавказу, наприклад. 136-а мотострілецька бригада, яка служить в Дагестані, 291-а артилерійська бригада (Інгушетія)», – розповідає дослідник CIT Кирило Михайлов.

Навіщо Росія перекидає до Чорного моря Каспійську флотилію?

У Чорне море росіяни вивели два малі ракетні кораблі. «Вишній Волочок» увійшов до складу Чорноморського флоту Росії 2018 року, а «Грайворон» лише в січні. Кораблі провели навчання протиповітряної оборони і стрільби.

«Їхня головна зброя – це 8 ракет «Калібр». До того ж, на цих кораблях вони перебувають в ударному варіанті для стрільби по наземним цілям. Що цікаво, цілевказання їм видавались за допомогою БПЛА. Це такий новий тактичний прийом, який, можливо, тільки останні кілька років застосовується», – пояснює капітан I рангу, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко.

До берегів Криму прямують 15 десантних катерів Каспійської флотилії, повідомило Міноборони Росії. Катери вийшли з Махачкали, більше 100 кілометрів подолали Волго-Донським каналом, далі зупинилися на рейд в Ростові-на-Дону.

Ми думаємо, що скоріше за все, оці катери «Серна», вони залишаться в Азовському морі

«Ми думаємо, що скоріше за все, оці катери «Серна», вони залишаться в Азовському морі, і до речі, вони ідеальні для дій на Азовському морі, тому що у них невелика осадка – трохи більше метра. І вони можуть бути застосовані для висадки десантних сил», – каже Андрій Риженко.

Катери цього класу можуть транспортувати 500-600 десантників зі стрілецькою зброєю. Один катер може взяти на палубу 1 танк чи 2-3 бронетранспортери.

Зараз до Чорного моря йде загін десантних кораблів з Північного флоту Росії

«На ось цій ділянці між Одесою і Севастополем, якщо підуть десантні кораблі, про які ви в мене запитували, от ті «Серни» і «Дюгоні» – це вже другий ешелон буде, а першими підуть класичні десантні кораблі. Під прикриттям, з артилерією, з ракетами. Їх потрібно зупинити на переході. Зараз до Чорного моря йде загін десантних кораблів з Північного флоту Росії, загін перебуває на переході», – розповідає Андрій Риженко.

Артилерійські навчання ЗСУ на адмінмежі з Кримом

Українські військові провели навчання вздовж адмінмежі з Кримом, перевірили танковий та артилерійський резерви. Протитанкова батарея провела стрільби стоміліемтровими гарматами МТ-12 «Рапіра», відбила наступ танків.

«Розвідка визначила основні вогневі засоби противника. Для протидії наступу підняті за тривогою танковий резерв та протитанкова артилерія. До речі, танкові і протитанкові підрозділи завжди тренуються в умовах максимально наближених до бойових», – повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Херсонська область і, якщо далі виїжджати, це голий степ. Рівний степ – це ідеальне місце для роботи артилерії.

«Херсонська область і, якщо далі виїжджати, це голий степ. Рівний степ – це ідеальне місце для роботи артилерії. Тобто наша артилерія, підтягнута на другий третій рубіж, за всіх цих умовностей, вона здатна завдати досить значних втрат. Втрати особливо під час висадки на Азовському узбережжі будуть величезні. Звичайно, в Росії ніхто ніколи не зважав на втрати, головне, виконати завдання. Ми за ціною не постоїмо», – вважає військовий оглядач Михайло Жирохов.

Хто підтримує Україну?

Підтримку Україні висловили генсек НАТО і президент Туреччини.

«Ми серйозно стурбовані розвитком подій, і НАТО дуже уважно стежить за ситуацією. За останні тижні Росія перекинула тисячі боєздатних військових до кордонів України, це найбільше нагромадження російських військ після незаконної анексії Криму 2014 року», – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Туреччина потужно захищає незалежність і суверенітет України

«Туреччина потужно захищає незалежність і суверенітет України. Ми ще раз підтвердили наш головний принцип – ми не визнаємо незаконної анексії Криму», – сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Президент США Джо Байден телефонував Путіну щодо ситуації на кордоні України. А в Брюсселі відбулися переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби і держсекратаря США Ентоні Блінкена.

це боротьба, яка точиться між демократіями і авторитаризмом. І в цій боротьбі підтримка Сполучених Штатів дуже необхідна

«Росія стягує свої війська не тільки вздовж кордону з Україною, а й вздовж кордону усього демократичного світу. На тисячі кілометрів у північному і східному напрямках від нашого кордону з Росією немає демократії. Тому – це боротьба, яка точиться між демократіями і авторитаризмом. І в цій боротьбі підтримка Сполучених Штатів дуже необхідна і ми її дуже цінуємо», – за підсумками зустрічі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раптова перевірка бойової готовності військ Західного і Південного військових округів – це реакція на загрозливу для Росії військову діяльність НАТО пояснив міністр оборони Росії. Перевірку планують закінчити за 2 тижні. У Кремлі заявляють, що їхні війська перебувають на території Росії, тому робитимуть що завгодно.

«Ставляться питання, а що робить Росія на кордоні з Україною? Відповідь дуже проста. Ми там живемо. Це наша країна», – заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, перекидання російської військової техніки до кордонів України та адмінмежі з Кримом триватиме до кінця місяця. Зі слів міністра оборони Росії Шойгу, упродовж трьох тижнів дві армії і три з'єднання ПДВ Росії були успішно перекинуті на західні рубежі Росії в райони виконання навчально-бойових завдань.

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