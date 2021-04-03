Росія тренує наступ в Криму?

Симетрично свої навчання провели й українські Збройні сили. На півдні України тренувалися десантно-штурмові підрозділи, також відбулися стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч». За даними головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, вздовж усього кордону з Україною (Крим, Брянськ, Воронеж), Росія розмістила 28 тактичних батальйонних груп, ще 25 груп – на підході. Все це загрожує воєнній безпеці України. Начальник Генштабу ЗСУ нагадав, що з 2014 року Росія у Криму наростила війська і станом на 2021 на тимчасово окупованому півострові перебувають 32 тисячі 700 військовослужбовців. Після навчань на полігоні ОПУК у березні підрозділи не повернулися у місця постійної дислокації.



Яке озброєння на навчаннях у Криму «засвітив» Кремль? Як тренування нападу назвали обороною? І що насправді відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму?

