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03 квітня 2021, Київ 15:32
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Росія тренує наступ в Криму?

Росія тренує наступ в Криму?
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Росія тренує наступ в Криму?

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Росія тренується до наступу в Криму? На навчаннях у Криму Росія підняла авіацію, у Чорне море вивела субмарини «Колпіно», «Великий Новгород», а з Новоросійська на окупований півострів перекинули загони десантників.

Симетрично свої навчання провели й українські Збройні сили. На півдні України тренувалися десантно-штурмові підрозділи, також відбулися стрільби реактивних систем залпового вогню «Смерч». За даними головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, вздовж усього кордону з Україною (Крим, Брянськ, Воронеж), Росія розмістила 28 тактичних батальйонних груп, ще 25 груп – на підході. Все це загрожує воєнній безпеці України. Начальник Генштабу ЗСУ нагадав, що з 2014 року Росія у Криму наростила війська і станом на 2021 на тимчасово окупованому півострові перебувають 32 тисячі 700 військовослужбовців. Після навчань на полігоні ОПУК у березні підрозділи не повернулися у місця постійної дислокації.

Яке озброєння на навчаннях у Криму «засвітив» Кремль? Як тренування нападу назвали обороною? І що насправді відтерміновує збройне вторгнення Росії в Україну з боку Криму?

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