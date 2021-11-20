Російський «Витязь» проти українських «Байрактарів». Навіщо Росії С-350 у Криму?

Росія планує перекинути до окупованого Криму зброю нового покоління. Командувач Південного військового округу Росії анонсував розгортання на півострові зенітно-ракетного комплексу С-350 «Витязь». Цю систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї і лише минулоріч перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області. Російські медіа переконують, що С-350 здатен ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема, «Байрактари», які використовує Україна. Що ж це за зброя? Навіщо вона в Криму? Чи, дійсно, «Витязь» загроза для дронів, і що може протиставити Україна?

«Російський богатир» для Південної Кореї?

Рекламна кампанія «Витязя» на російському телебаченні почалась 2020 року. С-350 нарекли «російським богатирем», «російський витязем – господарем неба» і «вбивцею крилатих ракет».

С-350 – це модернізація комплексу С-300 – дуже старого

«Російські джерела називають його комплексом нового покоління, але це не правильно. Це велике перебільшення. С-350 – це модернізація комплексу С-300 – дуже старого, який почав розроблятися ще у 1960-х роках минулого століття і неодноразово модернізувався та виготовлявся до 2010 року», – розповідає російський військовий експерт Юрій Федоров.

C-350 – це зброя протиповітряної оборони, покликана збивати літаки і ракети противника. Один зенітно-ракетний комплекс «Витязь» складається з трьох модулів: пункту бойового управління, де перебуває командний склад, радіолокаційної станції, вона пеленгує ціль у небі, і пускової установки з ракетами, що збивають ціль.

«Комплекс С-350 відрізняється від комплексу С-300 тим, що на пускових установках замість 4 ракет 12 ракет. Але за всі успіхи доводиться чимось розплачуватися. І платити довелося тим, що ці ракети менші за розмірами, менші за вагою і, відповідно, меншої дальності ураження», – пояснює Юрій Федоров.

Максимальна дальність ураження ракети «Витязя» 60 кілометрів. Приміром, ракети іншого комплексу С-400, який теж є в Криму, можуть влучати у ціль на відстані 400 кілометрів. Але у «Витязя» на півострові будуть інші завдання, припускає військовий експерт Михайло Самусь. С-350 полюватимуть на «Байрактари», які, наразі, є цілевказівниками для українських ракетних комплексів «Нептун» у Чорному морі.

Я думаю, що оцей С-350, він буде бачити «Байрактари», а тим більше «Акінчі»

«Я думаю, що оцей С-350, він буде бачити «Байрактари», а тим більше «Акінчі» – це більші безпілотники. І якраз для цього вони і направляють цей новітній комплекс, який розроблявся вже з використанням західних підходів і я не виключаю, що західних технологій, можливо», – каже заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Розробка «Витязя» почалася ще 2007-го, а прискорилася, коли компанія російської оборонки виграла тендер на виготовлення С-350 для Південної Кореї.

«Вона перемогла в цьому тендері і розробила систему, концепцію якої, дуже цікаво, вже почали відпрацьовувати в рамках «Патріота» (MIM-104 Patriot – американський зенітно-ракетний комплекс), в рамках MEADS (Medium Extended Air Defence System), в рамках MST (Maritime Strike Tomahawk) – це європейський проект. Тобто, мобільний комплекс, універсального значення протиповітряної оборони, який може працювати і по балістичним цілям і по крилатим ракетам, по традиційним, авіаційним, і по безпілотникам», – розповідає Михайло Самусь.

У 2013 році «Витязь» вперше показали Володимиру Путіну, а репортаж з презентації готувала особисто Ольга Скабєєва.

«Витязь» проти «Байрактарів» і дронів-камікадзе

У можливостях «Витязя» сумніваються військові експерти. Слабке місце всіх засобів ППО, і російських зокрема, виявлення малопомітних цілей. Саме такими є сучасні дрони.

Сучасні дрони типу «Байрактарів» турецьких вони дуже мало помітні

«Сучасні дрони типу «Байрактарів» турецьких вони дуже мало помітні. Для того, щоб їх збити, їх потрібно побачити станції радіолокації. Потрібно навести на них ракету, насамперед ракету, звісно, і вони легко збиваються. Але справа в тому, що вони дуже мало помітні. І це якраз робить їх дуже потужною зброєю», – пояснює Юрій Федоров.

Російський «Витязь» і сам може стати мішенню для українських дронів-камікадзе. Приміром, безпілотники «Грім» чи «Пілум» українського виробництва здатні запеленгувати ціль і далі спікірувати на неї.

Востаннє у бойових умовах дрони-камікадзе використовувались Азербайджаном під час військової операції у Нагірному Карабасі у вересні 2020 року.

Як і інші країни, Україна взяла курс на озброєння безпілотниками. Закупівлю чергової партії «Байрактарів» наступного року анонсував міністр оборони Олексій Резніков під час візиту в зону Операції Об’єднаних сил на Сході України.

Ми вийдемо на кордони наші, визнані міжнародно, і в Криму, і в Севастополі

«Ми будемо робити все, щоб наша Україна була вільною і незалежною. Ми вийдемо на кордони наші, визнані міжнародно, і в Криму, і в Севастополі, і в Донецькій і Луганській області», – заявив Олексій Резніков.

Реакція Кремля та ймовірний сценарій військового конфлікту у Чорному морі

Активність Києва, спільні навчання України, США, Туреччини та Румунії у Чорному морі розкритикували Володимир Путін і російське оборонне відомство.

Наразі США та їхні союзники по НАТО проводять незаплановані, ось саме це я хочу підкреслити, незаплановані навчання в акваторії Чорного моря

«Наразі, США та їхні союзники по НАТО проводять незаплановані, ось саме це я хочу підкреслити, незаплановані навчання в акваторії Чорного моря. До того ж, вони сформували потужне корабельне угруповання і використовують під час цих навчань авіацію, зокрема й стратегічну авіацію», – поскаржився російським журналістам президент Росії Володимир Путін.

«Міністерство оборони Росії розцінює військову активність США та союзників у Чорноморському регіоні як вивчення ймовірного театру військових дій на випадок підготовки Україною силового вирішення конфлікту на Південному Сході», – заявив речник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.

За наказом Путіна, Росія почала розробку нових зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. С-350 «Витязь» наказано якнайшвидше передати російським військовим частинам.

«Глава держави особливо наголосив на важливості випереджувального розвитку вітчизняних систем ППО, ПРО, постачання до збройних сил систем С-350, С-500, С-550», – повідомив на нараді міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Два тижні тому в Чорне море зайшов американський есмінець «Портер». За потреби, цей корабель може випустити до 50 ракет. Такого обстрілу, російська система ППО у Криму не витримає, припускають експерти. Це ще одна причина, чому новий і не обстріляний «Витязь» хочуть перекинути на півострів.

Якщо летять 50 ракет, то для того, щоб збити всі 50, потрібно 100 ракет ППО. А такої кількості ракет С-300 та С-400 у Криму просто немає

«Можна порахувати, якщо летять 50 ракет, то для того, щоб збити всі 50, потрібно 100 ракет ППО. А такої кількості ракет С-300 та С-400 у Криму просто немає. Тому що 1 залп С-400 – це 25-30 ракет. Ось це найслабше місце російської системи ППО не лише в Криму, а й на всьому узбережжі Чорного моря. Тому завдання ось цього комплексу С-350, якнайбільше збити крилатих ракет противника», – пояснює Юрій Федоров.

Сценарій військового конфлікту, що лякає Кремль, каже експерт, це знищення американськими бомбардувальниками B-1B Lancer системи протиповітряної оборони Криму, далі захід флоту США у Чорне море та удар крилатими ракетами по російських військових об’єктах на півострові.