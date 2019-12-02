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02 грудня 2019, Київ 08:08
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Чому в Криму бояться українських дронів? | Крим.Реалії

Чому в Криму бояться українських дронів? | Крим.Реалії
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Чому в Криму бояться українських дронів, а російські військовослужбовці у Криму регулярно вчаться відбивати атаки БПЛА? Для цього на мисі Фіолент розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400 і «Панцир-С1». Зараз у Криму є щонайменше три види російських безпілотників – і один із них підводний, призначений для атомних субмарин. Як українські дрони долають російську протиповітряну оборону в Криму? І як захищатиметься материкова частина України від ймовірної атаки російських безпілотників із Криму?

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