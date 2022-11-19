«Крилаті ракети для бідних». Як іранські Shahed атакують Україну з окупованого Криму?

Російські військові регулярно атакують південь України дронами-камікадзе, що фіксує українська влада. Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії побували на півдні Миколаївської області і зафіксували масштаби руйнувань внаслідок таких ударів. Чим небезпечні іранські Shahed? Якої шкоди можуть завдати? І чи здатні ЗСУ зупинити полчища БПЛА?

Наліт на селище Куцуруб

«О пів на шосту, близько шостої. Або п’ять хвилин по сьомій. Почули, що щось гуде. Ну, мало, що гуде, воно все повз пролітає. Тут чуємо вибухи божевільні. І все. Добре, що у тому дворі ночували у дідуся. Залишилися просто живими. Я впала на підлогу, син мене знайшов на підлозі. Чоловіка трохи поранило, бо він вискочив. Ми думали, воно повз пролітає, ми не очікували, що воно... Це все, що лишилося», – розповідає про ранковий наліт дронів жителька села Куцуруб на Миколаївщині Ірина.

Чим саме обстріляли Куцуруб, українська та російська влади або військові не повідомляли. Місцеві жителі впевнені, що пережили наліт іранських безпілотників. У народі за звук, який видають безпілотники, їх прозвали «мопедами».

«Потім після цього ще дві штуки летіли. Куди вони летіли? Мене син притиснув, ось так сильно. Думали, ну, мало, що, може, ще друге буде щось. Але полетіло повз. Третє вже теж почало летіти, але куди, не знаємо, де впало. Просто навіть не знаємо, де впало», – ділиться враженнями Ірина.

У будинку Ірини знесло дах, повилітали віконні рами, згоріла проводка. Одна зі стін ось-ось впаде. Дім на 10 кімнат зводили для всієї великої родини.

Все перебите, все воно. І життя перебите

«От, куди подітися, так. Ну, все перебите, звісно. Все перебите, все воно. І життя перебите. І життя перебите, так. Чоловік неадекватний ходить, дідусь теж ледве ходить. І все. Але головне – що живі», – плаче Ірина з Куцуруба.

Запуски з Криму? Чому Shahed оминає систему ППО

Радник у питаннях аеророзвідки Павло Кащук називає іранські безпілотники «крилатими ракетами для бідних». Вони б’ють досить точно і часто недосяжні для ППО української армії, пояснює експерт.

Вони можуть бути непоміченими для радарів ППО і недосяжними для ракет

«Їх потужність, звичайно, не така, як у крилатих ракет, але, все ж таки, дуже значна, щоб завдавати відчутної шкоди. При цьому літак такий коштує дуже небагато, але летить абсолютно за тим самим принципом. Як крилата ракета управляється GPS-навігацією супутниковою, але є кілька таких неприємних відмінностей. По-перше, це дуже невеликі висоти, які проходять ці літаки. З урахуванням їх відносно невеликих розмірів, якщо порівнювати з тими ж крилатими ракетами, на деяких висотах вони можуть бути непоміченими для радарів ППО і недосяжними для ракет», – каже головний редактор Infocar Павло Кащук.

У Shahed 136 – двотактний чотирициліндровий двигун потужністю 50 кінських сил. Апарат без глушника, тому його й чути здалеку. Бойова частина – від 30 кілограмів, розповідає командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді.

Він не керується в режимі онлайн пілотом

«Цікава штука – передавач-антена, який відповідає за зв’язок дрона. Він не має відеокамери, ще раз акцентую, він не керується в режимі онлайн пілотом. Він отримує координати заздалегідь і управляється ГЛОНАСС – російською системою GPS», – пояснює Роберт Бровді.

Удари по українських містах можуть завдавати з окупованого Криму, припускає військовий експерт Михайло Жирохов. За повідомленням New York Times, пізніше це підтвердили у Білому домі, у Джанкої працюють іранські інструктори, вони допомагають російським військовим запускати БПЛА-камікадзе з півострова на материкову Україну.

вони розташовані лише в окупованому Криму і зараз у Білорусі

«Зараз вони йдуть обмежено, тому вони розташовані лише в окупованому Криму і зараз у Білорусі. Не можна говорити, що вони такі обмежені, а їхні оператори тупі. Вони, наприклад, коли йдуть, один із випадків, які я знаю, коли вони йшли з боку Криму, з боку окупованого Криму на Білу Церкву, вони йшли Одеською трасою. Там, де постійний шум, де постійно їдуть машини. І вони цим прикривалися. Вони йшли і просто визначити було неможливо. Це просто як мопед якийсь. Тобто, це нереально. Вони використовують будь-які прогалини в нашій системі ППО, і не стільки в ППО, скільки в системі спостереження», – каже військовий експерт Михайло Жирохов.

«Ми спали. Вночі о 6-й годині як бабахнуло. Уламки на нас полетіли. Ми вибралися з хати і сховалися в погребі. Потім вийшли, вже почали дивитись, де газ горів. Газ горів, а потім чуємо, гуде. Ааа, ще один летить. Сховалися знову в погребі. Він пролетів туди. Далі пролетів нас. Ми вже вийшли, бабахнуло десь», – ділиться своїми враженнями житель Куцуруба Володимир.

Від удару БПЛА вибухнула газова труба, пошкоджений водогін провалився ще глибше під землю. Уламки дрона зруйнували будинок Володимира, господарські будівлі, ущент розбили його машину.

Упала б в хату – і поховали б нас там

«Це ще добре, що я спав у дальній кімнаті і дружина в дальній кімнаті. А якби в передпокої ближче до дороги? Якби там шуронуло її, там би повилітало б усе і голову відірвало б. А якби раптом трохи ракета сюди 10 метрів? Упала б в хату – і поховали б нас там», – розмірковує Володимир.

Отже, «Герань» чи Shahed?

11 жовтня президент України Володимир Зеленський вперше розповів про обсяги постачання Іраном Shahed до Росії.

«Лише Shahed Росія замовила в Ірану 2 400, за даними нашої розвідки. І тому, шановний пане канцлер і шановний президенте США, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони», – казав президент України Володимир Зеленський під час відеозв’язку з американськими і європейськими політиками.

Лише 5 листопада Іран офіційно визнав, що передав Росії свої дрони-камікадзе, але нібито ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до 24 лютого.

Ми надали Росії обмежену кількість безпілотників за багато місяців до війни в Україні

«Цей ажіотаж, спричинений західними країнами щодо того, що Ісламська Республіка Іран надала Росії ракети та безпілотники для допомоги у війні в Україні, є хибним. Частина дронів, дійсно. Ми надали Росії обмежену кількість безпілотників за багато місяців до війни в Україні. Ми домовилися з міністром закордонних справ України, щоб вони надали нам докази того, що Росія використовує іранські безпілотники в Україні», – відповів міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан.

Іранські БПЛА, збиті в Україні, марковані як «Герань». Один із таких апаратів приземлили бійці 28-ї бригади ЗСУ, яка захищає Україну на Миколаївщині. Російське маркування дозволяло Тегерану кілька місяців відхрещуватися від постачання БПЛА Москві, кажуть фахівці.

Вони просто зробили написи «Герань 1» або «Герань 2»

«Якось ведеться облік цих апаратів. І тому вони внесли їх офіційно до списків. До своїх списків. Якісь елементи, ну, я не знаю, прикриття. Ніхто не вірить, що це росіяни. Але якось говорити, що це іранські, коли іранці кажуть: «Доведіть». Написано «Герань 2», ну, питайте з росіян. Там же не написано Shahed 136 чи Shahed 131. Там написано «Герань», – каже Михайло Жирохов.

Окрім напису, нічого російського у Shahed більше немає, вважає військовий експерт. Корпус іранський, все інше придбане на звичайних ринках або замовлено в Китаї.

«Якщо дивитися іранські джерела, то всі М номери, вони повністю іранські. Вони просто зробили написи «Герань 1» або «Герань 2». І все. А все інше, якщо там навіть номери, я переглядав відео з якихось навчань в Ірані, там усі ці М 200, М 400, М 300, тобто, їхні. І я так думаю, що їх взяли зі складу іранської армії і просто нанесли напис цей «Герань». І все», – припускає Михайло Жирохов.

Російська ж влада іранське походження дронів заперечує.

Поблизу сільради Куцуруба люди вантажать на трактор плити ОСБ, їх розвозять родинам, чиї оселі зруйновані. Внаслідок удару дронів-камікадзе пошкоджені 15 приватних будинків. Будматеріалів, виданих державою, вистачає лише на косметичний ремонт.

«Добре, що ми маємо запас. ОСБ привезли, рейку, шурупи. Ось. Якщо трапилася така проблема, трагедія, то ми одразу людям видаємо, складаємо акти, підписи. Завдяки нашій Миколаївській районній військовій адміністрації, яка нам це все видала, ми роздаємо. У нас поки що немає можливості та матеріалу на капітальні ремонти, так. Якщо дасть нам держава камінь або ще щось, то привозитимемо і роздаватимемо. Наразі у нас є тільки шифер та оцинковане залізо», – розповідає сільський голова Куцуруба Інна Копійка.

Як і чим ефективно збивати Shahed?

Перші атаки іранських дронів на Україну ЗСУ відбивали ракетними комплексами ППО. Але витрачати дорогі ракети на так звані «мопеди» недоцільно, пояснюють експерти.

Йдеться про створення мобільних розрахунків стрілецьких

«Питання не в тому, чи можна їх збивати стандартними засобами ППО, а як обійтися без них, коли коштів немає або з огляду на вартість і дефіцитність ракет. І тут вже повинна вмикатися фантазія тощо. І саме йдеться про створення мобільних розрахунків стрілецьких, які можуть оперативно пересуватися асфальтованими або ґрунтовими дорогами в нашому тилу, чекаючи літаків та ефективно їх знищуючи дешевою та доступною стрілецькою зброєю», – пояснює Павло Кащук.

Такі мобільні групи для відбиття атак дронів уже створили в Миколаєві, про це повідомляв пресофіцер Миколаївської ОВА Дмитро Плетенчук. У Миколаєві розробили чат-бот оповіщення про появу БПЛА.

«Я б запропонував на основі мобільних застосунків і, зокрема, на базі популярного застосунку «Дія». Тут потрібно акцентувати увагу і на тому, що ця програма популярна, зокрема, й серед людей старшого віку, на яких надія дуже велика якраз у виявленні цих літаків. Додати функцію банально: «Повідомити про появу дрона». У тій же «Дії» має з’явитися кнопочка «Бачу дрон», після чого координати з телефону повинні передаватися на якийсь сервер разом із повідомленням», – пропонує Павло Кащук.

Підрозділ Роберта Бровді, приміром, вже має досвід збиття Shahed з кулемета «Утес».

«Проста рекомендація наступна: коли він від вас на відстані на висоті 200 метрів і на відстані оптимальній 600 метрів до стрільби, і ви за кулеметом, ви повинні по траєкторії його польоту на п’ять корпусів передбачити наперед. За 5 корпусів до нього відкривати вогонь. 50 метрів за секунду рухається він, Shahed, а куля ваша летить 800-900 метрів за секунду», – радить іншим українським військовослужбовцям командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді.

Для ефективної боротьби з Shahed потрібна надійна система виявлення в масштабах усієї України, вона може бути й акустичною. І мобільні розрахунки, які б збивали безпілотники стрілецьким озброєнням чи зенітними комплексами, вважають експерти. Наразі, за інформацією командування Повітряних сил української армії, ЗСУ знищують 85% іранських Shahed.