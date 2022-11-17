Британська розвідка розповіла, чому Росія продовжує завдавати ударів по українській інфраструктурі

Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до військової кампанії, вважають у британській розвідці.



«Продовження ударів такого масштабу сильно виснажує російські резерви крилатих ракет, руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яка посилається на дані своєї розвідки.

У британській розвідці нагадують, що вдень 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України – це, ймовірно, найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день від початку повномасштабного вторгнення.

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За даними ЗСУ, Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. До цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.