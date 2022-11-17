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Британська розвідка розповіла, чому Росія продовжує завдавати ударів по українській інфраструктурі

Російська атака 15 листопада є, ймовірно, найбільшою від початку повномасштабного вторгнення

Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до військової кампанії, вважають у британській розвідці.

«Продовження ударів такого масштабу сильно виснажує російські резерви крилатих ракет, руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії», – йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яка посилається на дані своєї розвідки.

У британській розвідці нагадують, що вдень 15 листопада Росія завдала до 80 ракетних ударів великої дальності, переважно по об’єктах енергетичної інфраструктури на території України – це, ймовірно, найбільша кількість ударів, яку Росія завдала за один день від початку повномасштабного вторгнення.

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За даними ЗСУ, Росія 15 листопада випустила понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони. До цієї масованої атаки Росія залучила 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту Росії та іранські ударні дрони-камікадзе Shahed-136/131.

Внаслідок ударів загинули дві людини, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.

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