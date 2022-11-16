Масована атака РФ: у поліції повідомили про ще одну загиблу на Київщині

Унаслідок масованої російської атаки 15 листопада від поранення уламками ракети загинула жителька села Плесецьке на Київщині, повідомив керівник управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

«Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок учорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка перебувала на кладовищі, щоб ушанувати пам'ять чоловіка, й загинула через смертельне поранення уламками ракети», – написав Нєбитов у телеграмі.

Він наголосив, що під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.

Раніше Андрій Нєбитов повідомляв про російський удар по одному з районів Київщини, який пошкодив 10 будинків. Був зафіксований ракетний удар у ще одному районі області, де також були пошкоджені будівлі. Про постраждалих не повідомлялося.

15 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 90 ракет з півночі Каспійського моря, з Ростовської області та з акваторії Чорного моря. Більшість ракет збили українські сили протиповітряної оборони.

Внаслідок ударів одна людина загинула, ще шестеро людей травмовані. Також внаслідок обстрілу пошкоджено близько 30 об’єктів – це і приватні будинки, і об’єкти критичної інфраструктури.

Після масованих ракетних атак мільйони людей залишилися без світла в Києві, Харкові, Житомирі, Львові та інших містах.